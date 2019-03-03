بالفيديو.. راموس يثير غضب ميسي في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نشبت مشادة بين سيرجيو راموس وليونيل ميسي قائدا ريال مدريد وبرشلونة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.
قطع راموس الكرة من ميسي بعد تدخل عنيف ليسقط الأخير على الأرض، قبل أن تظهر الإعادة التلفزيونية اعتداء راموس بذراعه الأيسر في الهواء على وجه ليونيل ميسي.
وانفجر ميسي غضبا ليدخل في مشادة كلامية مع راموس، قبل أن يفض الحكم أونديانو مايينكو الاشتباك بينهما.
جدير بالذكر أن برشلونة أنهى الشوط الأول من المباراة بهدف أحرزه الكرواتي إيفان راكيتيتش.
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