إصابة عنتر خلال مشاركته مع شباب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تعرض محمد عنتر لاعب وسط الزمالك للإصابة بكدمة في وجه القدم، خلال مشاركته مع فريق الشباب مواليد 1997، في مباراة سموحة بدوري الجمهورية.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأخيرة للمباراة، وسيخضع عنتر لبرنامج علاجي في الفترة المقبلة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد الذي منح الفوز للزمالك.

وشارك اللاعب في اللقاء برفقة زميله محمد إبراهيم بعد استبعادهما من السفر إلى أنجولا مع بعثة الفريق الأبيض.

ويلعب الفريق الأول للزمالك أمام بترو أتليتكو غدًا الأحد في الجولة الرابعة من الكونفيدرالية في مباراة يأمل الفريق الفوز بها من أجل استعادة فرص التأهل.