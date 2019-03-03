محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الهدف الرائع الذي سجله الدولي السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة في شباك الاتحاد في ديربي مدينة جدة.
وقبل ساعات كان المهاجم السوري، سجل هدفا في شباك الاتحاد خلال مواجهة بالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو هدف السومة في شباك اتحاد جدة.
وكتب الحساب معلقًا على هدف السومة بكلمة "بوشكاش".
كانت هذه تفاصيل خبر "فيفا" يعلق على هدف عمر السومة الأسطوري في شباك الاتحاد بكلمة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.