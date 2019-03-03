"فيفا" يعلق على هدف عمر السومة الأسطوري في شباك الاتحاد بكلمة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الهدف الرائع الذي سجله الدولي السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة في شباك الاتحاد في ديربي مدينة جدة.

وقبل ساعات كان المهاجم السوري، سجل هدفا في شباك الاتحاد خلال مواجهة بالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو هدف السومة في شباك اتحاد جدة.

وكتب الحساب معلقًا على هدف السومة بكلمة "بوشكاش".