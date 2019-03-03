كرة سلة.. الزمالك يفوز على الأهلي بفارق 20 نقطة في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -: محمد علام

حقق فريق الزمالك لكرة السلة فوزا كبيرا على نظيره بالأهلي ضمن إطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري السوبر، وجاء هذا الفوز بمثابة هدية لفريق الاتحاد السكندري الذي اعتلى صدارة دوري السوبر لتفوقه في المواجهات المباشرة.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة كبيرة 90-67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الفريق الأبيض بمقر النادي بميت عقبة.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بينما تراجع الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف الاتحاد السكندري المتصدر برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة.

وشهدت المباراة تفوق واضح للاعبي الزمالك وحسموا الفترة الأولى لصالحهم بنتيجة 33-14، وواصل أصحاب الأرض سيطرتهم على اللقاء وتفوقوا في الفترة الثانية التي شهدت تحسن نسبي في أداء الضيوف لتنتهي بنتيجة 22-20، لينتهي الشوط الأول للزمالك بنتيجة 55-34.

واصل لاعبو القلعة البيضاء تفوقهم في الفترة الثالثة وحسمها لصالحه بنتيجة 20-16، لتصبح النتيجة الإجمالية 75-50، وبالرغم من التفوق النسبي للأهلي في الفترة الرابعة بنتيجة 17-15، لكن ذلك لم يؤثر في نتيجة المباراة التي إنتهت لصالح الزمالك بنتيجة 90-67.

وعلى جانب أخر فاز طلائع الجيش على سبورتنج في المباراة التي أقيمت في الخامسة مساء اليوم بنتيجة 77-68.

وفاز الاتحاد السكندري على مصر للتأمين في المباراة التي أقيمت بينهما بنتيجة 91-55.

وتغلب فريق سموحة على الجزيرة بنتيجة 74-71.

وبهذه النتائج أصبح ترتيب دوري السوبر كالتالي الاتحاد برصيد 19 نقطة، والأهلي ثانيا بنفس رصيد النقاط لكن المواجهات المباشرة لصالح زعيم الثغر.

بينما يحتل الجيش المركز الثالث برصيد 18 نقطة، متفوقا على الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة لتفوق الفريق العسكري في المواجهات المباشرة.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 16 نقطة، وسبورتنج سادسا برصيد 16 نقطة، وسموحة في السابع برصيد 15 نقطة، ومصر للتأمين في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وقام الإتحاد المصري لكرة السلة بوضع نظام جديد للمسابقة، حيث تلتقي الفرق من الأول الثامن مع بعضها البعض ذهابا وإيابا، ضمن الدور التمهيدي ليتم تحديد المراكز في النهاية،

وسيقام الدور الثاني من المسابقة بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، حيث يلتقي كل فريق مع خصمه ثلاث مباريات، ليتأهل الفائز بأثنين فقط إلى الدور قبل النهائي.

ويكون نظام الدور قبل النهائي كالتالي: بحيث يكون الفائز من المركز الأول والثامن، في المركز الأول والفائز من الثاني والسابع في المركز الثاني، والفائز من الثالث والسادس بالمركز الثالث، والفائز من الرابع والخامس بالمركز الرابع،

ويواجه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ولكن ستقام المواجهات من خمس مباريات، ليتأهل الفائز بثلاث منها إلى الدور النهائي للمسابقة، الذي يقام بنظام الخمس مباريات أيضا لتحديد البطل.