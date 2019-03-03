بالفيديو.. صدارة +12.. برشلونة يفرض كلمته على ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

تلقى فريق ريال مدريد خسارة من غريمه برشلونة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "سنتياجو برنابيو" ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر الدوري الإسباني.

برشلونة واصل فرض كلمته على الريال بعدما فاز على الغريم الأسبوع الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا (3-0).

فوز برشلونة جعله يحتفظ بالصدارة بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة خلال هذه الجولة، في المقابل تلقى ريال مدريد خسارته الثامنة هذا الموسم ليتجمد رصيد الملكي عند 48 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، ريجوليون، كاسيميرو، مودريتش، كروس، بيل، فينيسيوس، وبنزيما.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ألبا، بوسكتس، آرثر، راكيتيتش، ديمبيلي، ميسي، وسواريز.

تفاصيل المباراة

المباراة بدأت ساخنة حيث حصل بوسكتس لاعب وسط برشلونة على بطاقة صفراء بعد عرقلته توني كروس على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

مع حلول الدقيقة العاشرة من بداية المباراة حاول كريم بنزيمة أن يفتتح أهداف المباراة لفريقه الريال بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

الريال واصل ضغطه على برشلونة وهذه المرة عن طريق لاعبه توني كروس الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 12 لكن تير شتيجن يتدخل ويتصدى للكرة.

وكاد ليونيل ميسي أن يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 19 بعد انفراده بالمرمى لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 أحرز راكيتيتش هدف برشلونة الأول بعدما انفرد بمرمى الريال من جهة اليمين ليسدد كرة من أعلى كورتوا ليفتتح أهداف المباراة.

وسدد ريجوليون ظهير ريال مدريد كرة قوية في الدقيقة 32 من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل لتظل النتيجة (1-0) لبرشلونة.

وفي الدقيقة 37 سدد ميسي كرة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن تمر أعلى المرمى بقليل.

وكاد لويس سواريز أن يصل لمرمى الريال في الدقيقة 38 بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء يبعدها كورتوا على مرتين.

وقبل نهاية الشوط الأول حاول لوكا مودريتش إدراك هدف التعادل للريال من رأسية لكن تمر أعلى المرمى دون الخطورة.

وشهدت الدقيقة 55 فرصة خطيرة من جانب البرازيلي الشاب فينيسيوس بعدما سدد كرة قوية لكن حارس برشلونة يتصدى ويمنع الملكي من التعادل.

الدقيقة 70 كادت أن تشهد هدف ثاني لبرشلونة عن طريق الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم بقليل.