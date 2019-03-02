رياضة | لأول مرة.. برشلونة يتخطي ريال مدريد في المواجهات المباشرة (96-95)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. برشلونة يتخطي ريال مدريد في المواجهات المباشرة (96-95) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في الفوز على فريق ريال مدريد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل الكرواتي إيفان راكتيتش هدف البارسا الوحيد في الشوط الأول من اللقاء، واضاع الفريقان الكثير من الفرص خلال أحداث المباراة، وأصبح البارسا متفوقا على ريال مدريد في المواجهات المباشرة بين الفريقان، حيث فاز البارسا في 96 مباراة، مقبل 95 لريال مدريد.