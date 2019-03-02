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رياضة | أهداف مباراة - ريال مدريد 0 × 1 برشلونة

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ميلان

1

x
19:00

0

ساسولو

لاتسيو

-

x
21:30

-

روما

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

2

x
16:30

0

فرايبورج

شالكه 04

0

x
16:30

4

فورتونا دوسلدورف

نورنبيرغ

0

x
16:30

1

لايبزيج

بوروسيا مونشنغلادباخ

1

x
19:30

2

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أفريقيا

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

3

x
18:00

2

الإسماعيلي - مصر

الممتاز

توتنهام هوتسبير

1

x
14:30

1

آرسنال

مانشستر يونايتد

3

x
17:00

2

ساوثهامتون

بورنموث

0

x
17:00

1

مانشستر سيتي

وولفرهامبتون

2

x
17:00

0

كارديف سيتي

وست هام يونايتد

0

x
19:30

0

نيوكاسل يونايتد

إسبانيول

3

x
14:00

1

بلد الوليد

هويسكا

0

x
19:30

0

إشبيلية

ريال مدريد

0

x
21:45

1

برشلونة

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

كان

-

x
18:00

-

باريس سان جيرمان

أنجيه

-

x
21:00

-

موناكو

دوري كأس الأمير

الباطن

1

x
14:50

1

الوحدة

الفيحاء

0

x
17:45

0

الحزم

الممتاز

النجوم

0

x
15:00

0

حرس الحدود

الاتحاد السكندري

1

x
17:30

0

الداخلية

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