رياضة | أول تعليق من راموس بعد خسارة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد خسارة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد التنهنية إلى برشلونة عقب فوز الأخير على فريقه بهدف نظيف في الكلاسيكو بهدف نظيف، بقمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال راموس عقب نهاية اللقاء :"برشلونة نجح في إقصاءنا من كأس الملك، واليوم أقصانا من الليجا، وسبب مشكلة كبيرة لريال مدريد".

وأضاف راموس: "البارسا كان أكثر فعالية منا في تسجيل الأهداف، اليوم كان لدينا فرصة لتقليص الفارق، ولكن لم نتمكن من ذلك، نهنئ برشلونة بهذا الفوز".

وتابع راموس: "اثنان كلاسيكو على مستوى قوي، وهذا أثر علينا، لم يكن لدينا وقت لاستعادة اللياقة، واليوم فشلنا في التسجيل".

وواصل راموس: "البارسا اتخذ خطوة للأمام في طريقه نحو لقب الليجا، لكن يجب علينا مواصلة الصراع".

وحول تدخله العنيف مع ميسي قال راموس :"التدخل على ميسي جزء من اللعبة وكان عادي، وانتهى في الملعب".

وأتم حديثه: "تنتظرنا الأربعاء مباراة في دوري البأطال، وفي الليجا سنحاول تقليص الفارق مع برشلونة".