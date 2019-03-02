رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ريال مدريد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وعزز البارسا صدارته في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الاسباني :-

1- ليونيل ميسي 25 هدف.

2- لويس سواريز 18 هدف.

3- كريستيان ستواني 15 هدف.

4- انطوان جريزمان 12 هدف.

5 وسام بن يدر 12 هدف.