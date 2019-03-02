رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزاً غالياً على ريال مدريد بهدف نظيف مساء اليوم السبت وذلك في إطار كلاسيكو الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء هدف برشلونة في شباك المرينيجي بقدم الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، لتصبح الخسارة الثانية للملكي من البارسا في أيام قليلة.

وكان نادي برشلونة قد فاز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة منذ أيام قليلة في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني بعد كلاسيكو الأرض كالتالي:

1- برشلونة: 60 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة

3- ريال مدريد: 48 نقطة

4- ألافيس: 40 نقطة

5- خيتافي: 39 نقطة

6- إشبيلية: 37 نقطة

7- ريال بيتيس: 36 نقطة

8- ريال سوسيداد: 36 نقطة

9- فالنسيا: 33 نقطة

1- أتلتيك بلباو: 33 نقطة

11- إسبانيول: 33 نقطة

12- إيبار: 31 نقطة

13- جيرونا: 31 نقطة

14- ليجانيس: 30 نقطة

15- ليفانتي: 30 نقطة

16- بلد الوليد: 26 نقطة

17- سيلتا فيجو: 25 نقطة

18- فيا ريال: 23 نقطة

19- رايو فاليكانو: 23 نقطة

20- ويسكا: 22 نقطة