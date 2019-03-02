رياضة | لا جديد يذكر.. برشلونة يشعل النيران في "البرنابيو" ويذل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا جديد يذكر.. برشلونة يشعل النيران في "البرنابيو" ويذل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزا جديدا على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

جاء هدف برشلونة والوحيد في المباراة عن طريق لاعب وسط البلوجرانا إيفان راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر المباراة ليكرر البارسا فوزه مجددا في معقل الريال.

وكان برشلونة قد أقصى ريال مدريد منذ أربعة أيام من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة في البرنابيو أيضا.

ارتفع رصيد نتادي برشلونة للنقطة 60 في صدارة الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث.