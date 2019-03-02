رياضة | عقب تصدر القسم الرابع.. سمسطا يبحث عن النهاية السعيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تصدر القسم الرابع.. سمسطا يبحث عن النهاية السعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات فريق مركز شباب سمسطا ببنى سويف على بعد خطوة واحدة تفصله عن تكليل مجهودات لاعبيه والجهاز الفنى للفريق وتحقيق حلم جماهير المدينة السويفية بالصعود لدورى الدرجة الثالثة .

سمطسا نجح فى تصدر مسابقة القسم الرابع لكرة القدم ببني سويف وذلك بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة للقسم الرابع لكرة القدم ببني سويف بعد الفوز على نادي شبان الفشن بثلاثية مقابل هدفين ليقنتص الصدارة برصيد 25 جمعهما على اثر الفوز بثمانى مباريات والتعادل بمباراة وحيدة , ويصعد لترقي القسم الثالث وبانتظار بطل المنيا لمواجهته في مباراة فاصلة لتحديد الصاعد للقسم الثالث عن محافظتي بني سويف والمنيا وحتى الآن الآقرب مركز شباب العدوة .

ويأمل لاعبو سمسطا فى تحقيق حلمهم وحلم زميلهم الراحل أحمد سمير لاعب وادى دجلة السابق، الذي توفى في حادث سيارة، مؤخراً بالصعود لدورى الدرجة الثالثة، خاصة وأن زميلهم الراحل شارك معهم في الموسم الحالي، في 5 مباريات وأحرز 7 اهداف قبل أن يتوفى بحادث أليم منذ شهرين .

وقال أحمد ابراهيم دهشان رئيس مجلس ادارة سمسطا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : الرسالة للجميع جمهور مجلس إداره لاعبين وجهاز ان الفتره القادمة ما قبل مباراة الترقي فتره يجب ان يسودها التركيز الشديد لأن المباراة هتكلل مجهود وتعب 6 شهور استعداد سابق ومشوار دوري ناجح.

وأضاف : المباراة الفاصله يجب أن تتوج بالفوز حتى نتأهل للقسم الثالث، وتحقيق انجاز بها ونتمني الدعم من جميع المهتمين بالرياضة والكره في بني سويف .

مركز شباب سمسطا

تأسس مركز شباب سمسطا بعام 1963 برقم اشهار 1976 وهو يتبع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف ونجح فى الصعود للقسم الثالث بعام 1986 واستمر بالدرجة الثالثة لمدة 5 مواسم متتالية .

ويتكون مجلس ادارة سمسطا من احمد ابراهيم دهشان رئيس مجلس الادارة احد الشباب الرياضيين المتميزين ببنى سويف وصاحب ال 33 عام واحمد حمدي نائبا وطه صادق آمينا للصندوق فيما يتمثل اعضاء مجلس الاداراة فى ( محمد سيد عبدالعظيم ومحمد ابو العز محمد واحمد شعبان عبدالوهاب ونورا جلال عبدالمولي واحمد محمد حافظ ) .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من جمال رجب مديرا فنيا وعلى حسن رمضان مدربا عاما وهاني جمال مدربا لحراس المرمى .

فيما تتكون قائمة الفريق من اللاعب الراحل أحمد سمير ورضا شحاته ومحمد الزيني وعمرو ابوالنور وأحمد حمدي وعلى عبدالعظيم وديناري عصمت ومحمد يوسف وأحمد كمال واحمد محمد وحسام حسن وأحمد عبدالعظيم أمين ومرزوق حسن ومحمود رجب ومحمد عيد ومحمد أحمد سعد وعبدالله سيد وأحمد عطا وحمادة خميس ومحمود تريزيجية، وثلاثى حراس المرمى سلام رجب وعمر جمعه و محمد ربيع ) .