رياضة | تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع طبيب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع طبيب الأهلي خالد محمود لمعرفة تفاصيل إصابات لاعبي الأحمر الأخيرة خاصة شريف إكرامي وعمرو السولية بالإضافة لباقي اللاعبين مثل حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب وعمرو جمال.

وتسلم عبدالحفيظ ملفا خاصا عن مصابي الفريق الأحمر من خالد محمود طبيب الفريق عقب عودته من رحلة الإمارات لاختيار الزي الجديد.

ونقل طبيب الأهلي خالد محمود حالة لاعبي الأحمر المصابين لمدير الكرة، والمدة الزمنية التقريبية لعودتهم للملاعب الفترة المقبلة.

وكان صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، أنهى الجدل حول أزمة عدم مشاركته في الفترة الأخيرة مع الأحمر، منذ قيده في شهر يناير الماضي في قائمة الفريق.

وقال صالح جمعة عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من الجهاز الفني بشأن عدم مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض".

وتابع اللاعب: "أعرف جيداً دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير".

ولم يشارك صالح جمعة منذ قيده في يناير الماضي سوى لدقائق معدودة في مباراة مصر المقاصة ببطولة الدوري.