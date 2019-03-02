رياضة | كلاسيكو الأرض.. صور مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الأرض.. صور مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإيطالي ميلان 1 x

19:00 0 ساسولو لاتسيو - x

21:30 - روما الدوري الألماني باير ليفركوزن 2 x

16:30 0 فرايبورج شالكه 04 0 x

16:30 4 فورتونا دوسلدورف نورنبيرغ 0 x

16:30 1 لايبزيج بوروسيا مونشنغلادباخ 1 x

19:30 2 بايرن ميونيخ دوري أبطال أفريقيا النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر 3 x

18:00 2 الإسماعيلي - مصر الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير 1 x

14:30 1 آرسنال مانشستر يونايتد 3 x

17:00 2 ساوثهامتون بورنموث 0 x

17:00 1 مانشستر سيتي وولفرهامبتون 2 x

17:00 0 كارديف سيتي وست هام يونايتد 0 x

19:30 0 نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني إسبانيول 3 x

14:00 1 بلد الوليد هويسكا 0 x

19:30 0 إشبيلية ريال مدريد 0 x

21:45 1 برشلونة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى كان - x

18:00 - باريس سان جيرمان أنجيه - x

21:00 - موناكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الباطن 1 x

14:50 1 الوحدة الفيحاء 0 x

17:45 0 الحزم الدوري المصري الممتاز النجوم 0 x

15:00 0 حرس الحدود الاتحاد السكندري 1 x

17:30 0 الداخلية