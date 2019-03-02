رياضة | ننشر جداول ترتيب دوري القسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جداول ترتيب دوري القسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الموقع الرسمي للإتحاد المصري لكرة القدم جداول ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، عقب مرور 20 جولة من عمر الثلاث مجموعات.

ويحتل أسوان صدارة المجموعة الأولى، بفارق 8 نقاط عن بني سويف، صاحب المركز الثاني، كما يتصدر الترسانة قمة المجموعة الثانية، بفارق نقطة وحيدة عن إف سي مصر، وفي المجموعة الثالثة، يتقاسم طنطا والمنصورة القمة.

وتبقى 6 جولات على ختام الموسم الحالي، على أن يتأهل أول كل مجموعة للدوري الممتاز، ويهبط 12 فريق للقسم الثالث.