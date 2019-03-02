رياضة | راكتيتش يسجل رقما قياسيا أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكتيتش يسجل رقما قياسيا أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح إيفان راكتيتش لاعب نادي برشلونة في تسجيل هدف في شباك نادي ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني.

وأحرز راكتيتش في شباك ريال مدريد ثاني أكثر شباك تلقيا للأهداف من اقدامه في مسيرته بـ 4 أهداف (2 مع برشلونة و2 مع اشبيليه) وجميعها في البيرنابيو.

ويعد الفريق الأكثر تلقيا للأهداف باقدام راكتيتش هو ريال بيتيس برصيد 5 أهداف مع البارسا وإشبيلية معا.

ويتقدم البارسا على ريال مدريد، بنتيجة هدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء.