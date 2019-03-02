رياضة | وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، نهائى منافسات الفردى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات المقامة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم،

و سلم وزير الشباب والرياضة الجوائز للفائزين، وبرفقته رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلو الاتحاد الدولى للعبة ومدير البطولة المهندس جميل الزفتاوى.

جائت نتيجة البطولة بحصول الروسية ديرجلازوفا ايننا ذهبية السيدات والإيطالية فولبى أليس على فضية المنافسة ، بينما حصدا البرونزية الثنائى تسوجى سوماير من اليابان و كيفية لى من أمريكا.

اما على صعيد الرجال ، فاز الايطالى جاروزو دانيال بالميدالية الذهبية و الفرنسي لى بيشوكس ايروان على الفضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن لعبة السلاح تشهد انتشارا كبيرا في الرياضة المصرية، وتجذب العديد من الشباب للمشاركة في منافساتها المختلفه.

وأشاد الوزير بالمستوي التنظيمي للحدث، وجهود الاتحاد المصري للسلاح للخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر التنظيمي.