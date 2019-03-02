رياضة | وست هام يعود للانتصارات من بوابة نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يعود للانتصارات من بوابة نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد وست هام يونايتد نغمة الفوز في البريميرليج، بعد انتصاره على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد، السبت، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الملعب الأولمبي بلندن، اكتفى الفريق اللندني بثنائية الشوط الأول التي جاءت عن طريق المدافع الشاب ديكلان رايس (ق20)، ثم القائد المخضرم مارك نوبل بالتخصص من ركلة جزاء (ق42).

وبعد أن سقط في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، عاد فريق الأرجنتيني المخضرم مانويل بليجريني لسكة الفوز، ليرتفع رصيد الفريق لـ39 نقطة في المركز التاسع.

من جانبه، تجرع نيوكاسل خسارته الـ14 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة، في المركز الـ14 مؤقتا.