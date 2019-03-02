رياضة | إشبيلية يسقط في فخ الهزيمة أمام متذيل الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يسقط في فخ الهزيمة أمام متذيل الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق إشبيلية، في فخ الخسارة أمام مضيفه هويسكا بنتيجة (1 - 2)، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم خوان بابلو أنور مبكرًا لهويسكا في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل وسام بن يدر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء لإشبيليه، ثم خطف هويسكا هدف الانتصار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8).

وتوقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز السادس، فيما رفع هويسكا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ20 (الأخير).

وشهدت نفس الجولة، فوز ديبورتيفو ألافيس على فياريال بنتيجة (2-1) وإسبانيول على بلد الوليد بنتيجة (3-1).

وتقدم ديبورتيفو بذلك الفوز إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال في المركز الـ18 برصيد 23 نقطة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ11، فيما يبقى بلد الوليد 26 نقطة بالمركز الـ16.