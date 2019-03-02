رياضة | الزمالك يهزم الأهلي في "سوبر السلة".. والاتحاد يعود للصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم الأهلي في "سوبر السلة".. والاتحاد يعود للصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزا كبيرا على الأهلي بنتيجة 90-67، ضمن مباريات الجولة 11 من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف الاتحاد السكندري الذي يمتلك الرصيد ذاته ويتفوق بالمواجهات المباشرة، وذلك بعد فوزه على مصر للتأمين صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة بنتيجة 91-55.

وحافظ طلائع الجيش على المركز الثالث برصيد 18 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الزمالك، بعد فوزه على سبورتنج 77-68، ليظل الفريق السكندري في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وواصل سموحة سلسلة انتصاراته بالفوز على الجزيرة74-71، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، واصبح رصيد الجزيرة 16 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة مع سبورتنج.