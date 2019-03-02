رياضة | إف سي مصر يفوز على البنك الأهلي استعدادا للقناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يفوز على البنك الأهلي استعدادا للقناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سي مصر على نظيره فريق البنك الأهلى بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الإستعداد لمواجهة القناة بالجوله ال21 من منافسات دوري القسم الثاني.

وقد أحرز الأهداف لنادى مصر اللاعب "ويلس أفليز " و "محمد سماره" .

وقد فاز اف سى مصر على فريق جمهورية شبين فى المباراه التى جمعتهما الخميس الماضى ضمن الجوله ال 20 من منافسات دورى القسم الثانى ، وقد أحرز هدفى نادى مصر " أحمد عجله" و "مصطفى سلطان" ، بينما أحرز هدف جمهورية شبين "فاين" .

ويعود نادى مصر غدآ للتدريبات فى إطار الإستعداد لمبارة القناة بالجولة الحادية والعشرون من القسم الثاني، التس ستقام الخميس المقبل .

يذكر ان اف سى مصر يحتل المركز الثانى برصيد ٤٠ نقطو بغارق نقطة وحيدة عن الترسانة المتصدر للمجموعه الثانيه ، ويحتل فريق القناه المركز الثالث برصيد ٣٩ نقطه .