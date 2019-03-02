اونلاين | يلا شوت ليفربول.. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون الأحد 3-3-2019 (كورة اون لاين)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت ليفربول.. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون الأحد 3-3-2019 (كورة اون لاين) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول وإيفرتون، مساء اليوم الأحد 3-3-2019، وذلك في الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الانجليزي لكرة القدم "البريميرليج". بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بجودة عالية بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بدون تقطيع

بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بجودة عالية وبدون تقطيع

بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون بجودة عالية وبدون تقطيع

على وقع المنافسة النارية بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب المتخلف عنه بنقطة واحدة، تشهد المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم مباراتي دربي بين ليفربول ومضيفه إيفرتون الأحد، فيما تفتتح السبت بدربي شمال لندن بين توتنهام الثالث وضيفه أرسنال الرابع.

ويخوض ليفربول المواجهة ضد جاره الأزرق بعد فوز كاسح على ضيفه واتفورد 5-صفر، هدّأ من وقع تعادلاته الثلاث في آخر خمس مباريات، ما جعل سيتي على بعد نقطة يتيمة من صدارته.

وعجز ليفربول عن هز الشباك في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري لكن لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم يؤكد أنّ فريقه لم يفقد الإيمان بقدرته على إسقاط خصومه برغم التكهنات حول رضوخه لضغوط الصراع على لقب أول في الدوري منذ 1990.

وتابع فينالدوم "لأكون عادلاً، شعرت دوماً بأننا سنعود إلى المسار، علينا التأكد من ذلك".