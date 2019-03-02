اونلاين | liverpool بث مباشر - مشاهدة مباراة ليفربول mo salah كورة ستار - يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في Premier League

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وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2