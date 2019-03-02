اونلاين | بث مباشر| مباراة ليفربول وإيفرتون الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة ليفربول وإيفرتون الأحد 3-3-2019 في الدوري الإنجليزي beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مساء اليوم الأحد 3-3-2019 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

تأمل جماهير ليفربول الغفيرة أن يكون عام 2019 هو عام إستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات، تحديداً من تسمية الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، فهل يتحقق الحلم ويعود ليفربول للتتويج بالبريميرليغ بعد 20 عام من الغياب مع مجموعة من أبرز اللاعبين أمثال المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والهوندي فان ديك.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

ليفربول وايفرتون

بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على واتفورد بالخمسة، يلتقي ليفربول مع جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم الثالث من شهر مارس في الساعة السادسة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة.

تلك المباراة أحدى المباريات المثيرة لفريق ليفربول والصعبة والتي قد يفقد فيها صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم

ويلعب يوم السبت السيتي امام بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز وسيسعى للضغط على فريق ليفربول في حالة الفوز.