اونلاين | مشاهدة الزمالك وبترو أتلتيكو يلا شوت | بث مباشر الزمالك وبترو أتلتيكو KORA LIVE | ZAMALEK

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نقدم لكم بثا مباشرا (مشاهدة) لمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو، في إطار منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، الأحد 3-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو، التي تقام على ملعب “سيداد إينيفارسيتاريا”، على قنوات “بي إن سبورتس”، في الساعة 6:00 مساءً.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في إطار منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، برصيد نقاط 2، أما بيترو أتلتيكو يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

تغيب محمود عبد المنعم «كهربا»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي، الأحد المقبل.

وجاء غياب «كهربا» تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليه، من قبل رئيس الزمالك بتجميده وتحويله للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه، بعد مشادته مع الجماهير والبصق عليهم، خلال مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وتواجد «كهربا»، داخل مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي.

يدخل الزمالك مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية بلا أي بديل عن الفوز.

الزمالك خسر في الجولة الأولى من جور ماهيا الكيني 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي الجزائري في برج العرب 1-1، ليصبح الفوز على بترو أتليتكو بداية العودة للمسار الطبيعي في المجموعة بالنسبة للزمالك.