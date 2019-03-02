اونلاين | Zamalek Today بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 يلا شوت KORA STAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Zamalek Today بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 يلا شوت KORA STAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم رابط البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، الأحد 3 مارس، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

سيواجه فريق الزمالك نظيره بترو اتلتيكو الأنجولي مساء اليوم الأحد الموافق الثالث من مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في مباراة هي الأهم هذا الموسم للفريق الأبيض، والساعي للحفاظ على فرصه في التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

الزمالك بقيادة السويسري جروس يدخل مباراة بترو أتلتيكو رافعاً شعار لابديل عن الفوز، من أجل مواصلة المشوار ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ابناء ميت عقبة لم يتمكنوا من تحقيق أي فوز في دوري المجموعات هذا الموسم، فبدأ دوري المجموعات بالخسارة على يد فريق جور ماهيا، ثم التعادل مع نصر حسين داي الجزائري، وبترو اتلتيكو، ليجمع الفريق نقطتين إلى الآن في المركز الرابع والأخير بجدول الترتيب.

أما فريق بترو اتلتيكو الأنجولي فمهمته قد تبدو أسهل من الزمالك في التأهل للدور القادم، الفريق الأنجولي بدأ هو الآخر مشواره بدوري المجموعات بالهزيمة على يد فريق نصر حسين داي الجزائري، ثم فاز على جور ماهيا بالجولة الثانية، قبل أن يتعادل مع الزمالك بالجولة الثالثة، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن جور ماهيا صاحب الصدارة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وبترو اتلتيكو قد انتهت بهدف لمثله بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي

وسيتم إقامة مباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو الأنجولي بالجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم الأحد، على أن تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك القادمة بالكونفيدرالية الأفريقية مساء الأحد من خلال قناة bein SPORTS HD 1 بتعليق أحمد الطيب.