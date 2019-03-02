راتب محمد صلاح الأسبوعي من بين الـ 10 الكبار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحثل لاعبو الدوري الإنجليزي، على رواتب متفاوتة نظرا لعدة اعتبارات منها اسم ونجومية اللاعب، واسم النادي، وظروف انتقال من فريق لآخر، والقيمة التسويقية لكل لاعب، ودرجة تأثيرة على أداء الفريق.

الدوري الإنجليزي الممتاز، يضم 6فريق دائما ما تصنف باعتبارها الأندية الكبرى، ويتصدر لاعبوها جدول الرواتب الأسبوعية بين لاعبي الدوري الإنجليزي المتاز “البريميرليج”.. وهذه الفرق الستة هي “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشلسي وتوتنهام”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، يبلغ إجمالي رواتب اللاعبين الأحد عشر الأعلى أجرا في الأسبوع حوالي 3.8 مليون دولار، ويأتي في مقدمتهم اللاعب التشيلي أليكسس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، براتب يصل إلى 517 ألف دولار أسبوعيا.

الصحيفة ذكرت أن هناك 4 لاعبين من 4 أندية يتساوون في الأجر الأسبوعي، الذي يصل إلى 264 ألف دولار، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وإدين هازرد لاعب تشلسي، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبر.

سيرجيو أجويرو، هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي حاليا، والذي أصبح الهداف التاريخي “للسيتيزنز”، يسبق هؤلاء ويقدر راتبه الأسبوعي بحوالي 290 ألف دولار.. ويتقدم عليه في الراتب، البلجيكي مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، بعدما انتقل إليه من إيفرتون، ويحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 330 ألف دولار.

اللاعب الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، ارتفع عقده بعد التجديد مع النادي إلى نحو 363 ألف دولار، أي أقل بنحو 7 آلاف دولار عن راتب البلجيكي زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يصل راتبه إلى نحو 370 ألف دولار أسبوعيا.. كما يحصل الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال، على راتب أسبوعي بنحو 462 ألف دولار.