انت الان تتابع تفاصيل خبر عاد من بعيد.. "البافاري" شريكاً في صدارة البوندسليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 11:34 مساءً - تقاسم نادي بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني مع غريمه بوروسيا دورتموند؛ بفضل فوزه الساحق على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من المسابقة المحلية.

حملت خماسية العملاق البافاري توقيع كل من الإسباني خافي مارتينيز والألماني توماس مولر ومواطنه سيرجي غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق الثانية والـ11 و47 و75 و90+1.

وجاء هدف "أصحاب الأرض والجمهور" عن طريق لاعب خط الوسط لاس ستيندل في الدقيقة الـ37.

وبهذا الفوز الكبير، ثأر بايرن ميونيخ من خسارته في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره بـ"أليانز أرينا".

وأصبح "البافاري" أول فريق يسجل 4000 هدف في تاريخ البوندسليغا، كما بات ليفاندوفسكي ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للبايرن في الدوري الألماني بـ120 هدفاً.

بهذا الفوز، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 54 نقطة، ليتساوى مع دورتموند في الصدارة مع أفضلية للأخير بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، في حين تراجع مونشنغلادباخ للمركز الرابع برصيد 43 نقطة.

وكان البايرن بعيداً عن أندية الصدارة في الدور الأول، وتعالت الأصوات مطالبة بضرورة إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج، لكن سرعان ما تحسنت نتائج الفريق، إضافة إلى تراجع مردود الغريم دورتموند لتشتعل القمة الألمانية في قادم المواعيد الكروية.