المحمدي يقود أستون فيلا لاكتساح ديربي كاونتي

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
تمكن فريق أستون فيلا الإنجليزي بقيادة أحمد المحمدي لاعب المنتخب الوطني المصري من سحق فريق ديربي كاونتي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «الشامبيون شيب». شارك الدولي المصري أحمد المحمدي بالتشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا حتى نهاية المباراة، وسجل أهداف فريق أستون فيلا كونور هوريهان الهدفين الأول والثالث بالدقيقتين 9 و44 وتامي أبراهام وجراليش الهدفين الثاني الذي صنعه نجمنا الدولي أحمد المحمدي والرابع بالدقيقتين 37 و45 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى النقطة 48 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري القسم الأول الإنجليزي، الذي يطلق عليه دوري الشامبيون شيب، بينما تجمد رصيد فريق ديربي كاونتي عند النقطة 51 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة. ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره برمنجهام سيتي في مباراة
ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره برمنجهام سيتي في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الشامبيون شيب والمقرر إقامتها الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري، بينما يلاقي فريق ديربي كاونتي نظيره ويجان أتلتيك الذي يحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري سام مرسي في مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الثالثة والثلاثين والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.
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