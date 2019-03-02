انت الان تتابع حلمي طولان لجمهور الاتحاد: «أنا عارف بتشتموني ليه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
استنكر حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سبه من بعض جمهور ناديه، قائلًا: «ما هو السر وراء سبي في آخر مباراتين؟ هناك سر واضح جدًا لذلك، وأنا أعلمه جيدًا لكني لن أفصح عنه، الأمر غير متعلق بأداء الفريق، وأصبح ظاهرة لكنها مكشوفة». وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مواجهات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة وظل في المركز الرابع عشر، بينما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الـ15.
ووجه طولان، خلال تصريحاته، عقب المباراة، لقناة ON sport، رسالة لجمهور زعيم الثغر: «أنتم جمهور عظيم ومحترم، وجودي أو رحيلي عن الفريق لن يكون أزمة بالنسبة لي، لكني أطالبكم بمساندة فريقكم في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن من يقومون بسبي منكم». وأكمل رسالته: «الاتحاد يملك 25 نقطة، وبعض
ووجه طولان، خلال تصريحاته، عقب المباراة، لقناة ON sport، رسالة لجمهور زعيم الثغر: «أنتم جمهور عظيم ومحترم، وجودي أو رحيلي عن الفريق لن يكون أزمة بالنسبة لي، لكني أطالبكم بمساندة فريقكم في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن من يقومون بسبي منكم».
وأكمل رسالته: «الاتحاد يملك 25 نقطة، وبعض الفرق خاضت مباريات أكثر منا بمباراتين أو ثلاث، فلا داعي للقلق والهجوم على اللاعبين، ونحن لدينا ثقة كبيرة فيهم، وأؤكد أنني سأرحل عن الفريق في حال قرر مجلس إدارة النادي ذلك».
وعن انضمام عمار حمدي، للمنتخب الوطني، أوضح أنه قرر ضمه من النادي الأهلي بعد توصية من وليد صلاح الدين، مدير الكرة بفريقه، وأثبت اللاعب أنه خامة جيدة وله مستقبل هائل، ويحسب له أداؤه في المباريات التي خاضها مع الفريق، متمًا: «بالطبع أنا سعيد بضمه لمعسكر الفراعنة المقبل».
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