انت الان تتابع حلمي طولان لجمهور الاتحاد: «أنا عارف بتشتموني ليه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

استنكر حلمي طولان، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سبه من بعض جمهور ناديه، قائلًا: «ما هو السر وراء سبي في آخر مباراتين؟ هناك سر واضح جدًا لذلك، وأنا أعلمه جيدًا لكني لن أفصح عنه، الأمر غير متعلق بأداء الفريق، وأصبح ظاهرة لكنها مكشوفة». وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن مواجهات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة وظل في المركز الرابع عشر، بينما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الـ15.

ووجه طولان، خلال تصريحاته، عقب المباراة، لقناة ON sport، رسالة لجمهور زعيم الثغر: «أنتم جمهور عظيم ومحترم، وجودي أو رحيلي عن الفريق لن يكون أزمة بالنسبة لي، لكني أطالبكم بمساندة فريقكم في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن من يقومون بسبي منكم». وأكمل رسالته: «الاتحاد يملك 25 نقطة، وبعض