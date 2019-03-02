انت الان تتابع الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر أمام شباب قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
الإسماعيلي
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أمام نظيره شباب قسنطينة الجزائري بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل للفريق الجزائري نصر الدين زعلاني ونسيم يطو وديلان بهمبولا، بينما سجل للدراويش عماد حمدي وشيلونجو، خسارة الإسماعيلي اليوم تعقد من موقفه في التأهل لدور ربع نهائي البطولة الإفريقية، حيث لعب الدراويش أربع مباريات خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.
المباراة بدأت بضغط مكثف من جانب لاعبي الدراويش ونجحوا بالفعل في ترجمة الضغط لأول أهداف المباراة عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب نصر الدين زعلاني. في الشوط الثاني نجح بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في إحراز الهدف الثاني
المباراة بدأت بضغط مكثف من جانب لاعبي الدراويش ونجحوا بالفعل في ترجمة الضغط لأول أهداف المباراة عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب نصر الدين زعلاني.
في الشوط الثاني نجح بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50، وبعد ضغط جزائري على دفاعات الدراويش نجح نسيم يطو في إدراك التعادل بالدقيقة 67، قبل أن يحرز اللاعب ديلان بهمبولا الهدف الثالث في الدقيقة 81.
وبهذه النتيجة رفع نادي شباب قسنطينة رصيده للنقطة العاشرة متصدر المجموعة الثالثة بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير، حيث أصبح يحتاج للفوز على مازيمبي والإفريقي التونسي مع خسارة الفريقين مواجهتيهما أمام قسنطينة ليخطف الدراويش بطاقة التأهل للدور المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر أمام شباب قسنطينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.