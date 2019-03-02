انت الان تتابع الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر أمام شباب قسنطينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

الإسماعيلي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أمام نظيره شباب قسنطينة الجزائري بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل للفريق الجزائري نصر الدين زعلاني ونسيم يطو وديلان بهمبولا، بينما سجل للدراويش عماد حمدي وشيلونجو، خسارة الإسماعيلي اليوم تعقد من موقفه في التأهل لدور ربع نهائي البطولة الإفريقية، حيث لعب الدراويش أربع مباريات خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

المباراة بدأت بضغط مكثف من جانب لاعبي الدراويش ونجحوا بالفعل في ترجمة الضغط لأول أهداف المباراة عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب نصر الدين زعلاني. في الشوط الثاني نجح بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي في إحراز الهدف الثاني