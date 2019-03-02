انت الان تتابع عبد العال: كنا أفضل من الاتحاد رغم تدعيماته الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

كشف علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية أن فريقه خلال مباراة الاتحاد السكندري كان أفضل من الأخير خلال فترات المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية. وأكد علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية في تصريحات تليفزيونية اليوم لقناة أون سبورت، عقب انتهاء المباراة، أن الداخلية نجح في إدراك هدف التعادل والعودة للمباراة سريعًا خاصة أنه يواجه فريقا عنيدا وقويا وهو الاتحاد السكندري الذي أحرز هدفه خالد قمر.

وأضاف المدير الفني لفريق الداخلية خلال تصريحاته أن فريقه كان أفضل من الفريق السكندري خلال الشوط الثاني، مؤكدًا أنه رغم تدعيمات الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي ودعم جماهير الإسكندرية لفريق الاتحاد فإنه خرج من المباراة بنتيجة يراها إيجابية. وقدم علاء عبد العال الشكر للاعبي