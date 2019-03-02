التعادل يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية في الدوري

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تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الذي يقوده حلمي طولان، مع نظيره الداخلية بقيادة علاء عبد العال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، تقدم خالد قمر لزعيم الثغر، قبل أن يدرك عبد العزيز السيد هدف التعادل للفريق الشرطي، لتزداد معاناة الفريقين في ظل وجودهما بمنطقة الخطر في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق الساحلي المركز الرابع عشر والداخلية في المركز الخامس عشر.
فريق الداخلية سيطر على مجريات الأمور، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل لعب الاتحاد السكندري على الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة السابعة عشرة افتتح الاتحاد السكندري التهديف، عن طريق خالد قمر، الذي استقبل عرضية أحمد توفيق برأسية داخل الشباك، وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك عبد العزيز السيد هدف
وفي الدقيقة السابعة عشرة افتتح الاتحاد السكندري التهديف، عن طريق خالد قمر، الذي استقبل عرضية أحمد توفيق برأسية داخل الشباك، وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك عبد العزيز السيد هدف التعادل، بعدما استقبل تمريرة من حسام باولو بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة وظل في المركز الرابع عشر، فيما رفع فريق الداخلية رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس عشر.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي يوم الخميس القادم بينما يستقبل الداخلية نظيره مصر للمقاصة في الحادي عشر من شهر مارس الجاري.
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