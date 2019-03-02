انت الان تتابع التعادل يحسم مواجهة الاتحاد والداخلية في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الذي يقوده حلمي طولان، مع نظيره الداخلية بقيادة علاء عبد العال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، تقدم خالد قمر لزعيم الثغر، قبل أن يدرك عبد العزيز السيد هدف التعادل للفريق الشرطي، لتزداد معاناة الفريقين في ظل وجودهما بمنطقة الخطر في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق الساحلي المركز الرابع عشر والداخلية في المركز الخامس عشر.

فريق الداخلية سيطر على مجريات الأمور، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل لعب الاتحاد السكندري على الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة السابعة عشرة افتتح الاتحاد السكندري التهديف، عن طريق خالد قمر، الذي استقبل عرضية أحمد توفيق برأسية داخل الشباك، وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك عبد العزيز السيد هدف