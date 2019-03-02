انت الان تتابع تقرير: بيريز يستقر على مدرب ريال مدريد الجديد! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جوزيه مورينيو

أورد تقرير صحفي أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استقر على هوية مدرب "الأبيض الملكي" في المرحلة القادمة. بيريز يرى أن الفريق بحاجة إلى مدرب يضخ دماء جديدة في الفريق ويعيد قطار "الميرنغي" إلى سكته الصحيحة.

منذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، يعاني "الأبيض الملكي" من تراجع واضح في المستوى، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، فضلاً عن ذلك يبتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحاول مدرب ريال مدريد المؤقت سانتياغو سولاري الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم الفريق الكروي، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن سولاري لن يستمر في منصبه في الموسم القادم.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "لو 10 سبورت" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد استقر على مدرب "الميرنغي" بداية من الموسم المقبل. وأضاف الموقع الفرنسي أن بيريز يريد إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودرب جوزيه مورينيو ريال مدريد في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، فقد ارتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

وتابع نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم القادمة، إذ يرى رئيس "الميرنغي" أن المدرب البرتغالي هو القادر على قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

ولن يتردد مورينيو- في حال موافقته على تدريب ريال مدريد- على اتخاذ قرارات كبيرة على غرار التخلص من بعض اللاعبين، الذين تراجع مستواهم بشكل كبير على المستطيل الأخضر أو تعزيز كتيبة الفريق بلاعبين يتماشون مع طريقة لعب المدرب البرتغالي مورينيو.

الجدير ذكره أن جوزيه مورينيو، تعرض للإقالة قبل شهور من تدريب مانشستر يونايتد، وذلك بسبب نتائج الفريق المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومشاكله العلنية مع بعض نجوم "الشياطين الحمر".