انت الان تتابع كوتينيو يفشل في سد فراغ "الرسام".. وقيمته السوقية تتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تراجع كبير في القيمة السوقية للبرازيلي فيليب كوتينيو

أشارت أرقام صادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي، إلى تراجع كبير في القيمة السوقية لصانع ألعاب نادي برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو.

وبحسب الموقع المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين، فقد تراجعت قيمة كوتينيو من 140 مليون يورو إلى 100 مليون.

ويأتي إعلان الموقع بالتزامن مع انتشار أخبار تتحدث عن احتمال ضم نادي مانشستر يونايتد لكوتينيو في الصيف المقبل، بعد أن كان هدفا لـ"الشياطين الحمر" في انتقالات يناير الماضي.

ودفع النادي الكتالوني 140 مليون يورو في يناير 2018، للحصول على خدمات كوتينيو، الذي قدم إلى برشلونة من ليفربول الإنجليزي.

وشهد مستوى اللاعب بالدوري الإسباني تراجعا ملحوظا، بعد أن كان مرشحا لسد الفراغ الذي خلفه "الرسام" أندريس إنييستا.

وبالرغم من مستواه المتواضع، فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، قد أصر في تصريحات لإذاعة برشلونة على أن النادي "سيتحمل اللاعب"، مضيفا : "يمثل كوتينيو وعثمان ديمبلي أكبر استثمارين في تاريخ النادي، ونحن نثق بمراهنتنا عليهما".

وظل كوتينيو جالسا على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء، ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، حتى الدقيقة 75، حيث دخل أرضية الملعب في الوقت الذي كان فيه "البلوغرانا" متقدما بنتيجة 3-0.