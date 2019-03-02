شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش: تشافى وإنييستا وبوسكيتس أفضل لاعبى خط الوسط فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيفان راكيتيتش، نجم فريق برشلونة الإسبانى، أنه ومودريتش، نجم ريال مدريد، يحاولان تقديم أقصى ما لديهما لتحقيق مجد لبلدهما كرواتيا، من خلال تحقيق إنجازات مع عملاقى الكرة الإسبانية، وقال راكيتيتش: «مودريتش يحاول تقديم الأفضل مع فريقه، وأنا كذلك، وبالنسبة لبلد مثل كرواتيا، أن تملك لاعبين فى أكبر فريقين فى العالم هو أمر خاص، سنحاول الاستمتاع وإظهار للجميع أن كرواتيا تحظى بلاعبين كبار».

وأضاف: «هذه الفترة مقارنةً بالموسم الماضى؟ إذا فزنا فنحن أفضل بكثير، ولو العكس فيجب أن تعيش اللحظة، حتى لا تضطر إلى التفكير فيما سيحدث مستقبلًا»، وواصل نجم إشبيلية السابق: «المنافسون يلعبون ضدنا بدوافع خاصة، ويحاولون القيام بأشياء مختلفة، ونعلم أن كل مباراة ستكون صعبة للغاية، وسنواصل القتال فى كل البطولات، وسنرى ما سيحدث، وبالتأكيد نتمنى التتويج بكل الألقاب».

وحول إمكانية احتفاظ برشلونة بلقب الليجا، أجاب: «أعتقد أنه لا يجب التفكير فى برشلونة وريال مدريد فقط، بل يوجد أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وريال بيتيس، فهى فرق قوية وهناك الكثير من المباريات، هدفنا هو حصد الليجا مرة أخرى، والإثبات للجميع أن برشلونة أفضل فريق فى العالم».

وأردف: «هدفى فى الكلاسيكو موسم 2016-2017؟ لقد كان لدى شعور خاص، وكانت مباراة صعبة للغاية، مساعدة فريقى بهذا الهدف أمر مهم جدًا، ولكن بالنسبة لى كان أهم شىء هو الفوز، وإذا كان من الممكن تسجيل الأهداف فهذا أفضل بكثير بالطبع».

وبشأن ذكريات يومه الأول فى برشلونة، قال راكيتيتش: «كنت سعيدا حقا، فقط لكونى هنا، حاولت الاستمتاع بكل لحظة من اليوم الأول، ولكن أيضا الآن، بعد 4 سنوات ونصف، سعيد لوجودى هنا».

واستكمل: «لا يمكنك أن تتوقع أى موسم، ولا يمكن القول إنك ستفوز بكل شىء.. يمكننا أن نتذكر بعد نهائى دورى الأبطال فى برلين، كنا نريد أن نقول دعونا نبدأ الموسم الجديد الآن، لأننا كنا نشعر بأننا فريق قوى جدا».

وأضاف: «تشافى وإنييستا وبوسكيتس؟ أعتقد أنهم أفضل لاعبى وسط فى التاريخ، بالنسبة لى، نظرًا للطريقة التى يعيشون بها كرة القدم، وكيف يفعلون ما يفعلونه يوما بعد يوم، للوصول إلى هذا المستوى».

وأردف: «إنهم يمثلون برشلونة بنسبة 100%، وحين تكون معهم وقريبا منهم عليك أن تحاول الاستمتاع بكل دقيقة، كان الأمر مميزًا حقًا، إذا استطعت أن تخرج كل 5 سنوات لاعبا مثل تشافى، فهو أمر مثالى، لكنه ليس سهلا، وأعتقد أن إيجاد لاعبين مثل تشافى، إنييستا، بوسكيتس، وميسى، ليس بالأمر السهل، وليس من الطبيعى أن يكون لديك الكثير من اللاعبين، فى خمس أو ست سنوات، مع هذه الهوية الخاصة، والجميع فى لاماسيا يعملون بقوة، من أجل اللعب للفريق الأول، وسيحصلون على الفرصة». وعن المقارنة بين تشافى وآرثر، أجاب: «سمعت تشافى يقول إن لديه تشابها معه، آرثر يحاول الحصول على الكرة فى كل لحظة، وهناك أيضا هذه الحركات مع الكرة التى تشبه تشافى، نأمل أن يتمكن من السير فى نفس الطريق، لكن علينا أن نعطيه الوقت، وسوف يكون لاعبًا كبيرًا».

وأضاف راكيتيتش: «أحاول أن أقدم أفضل ما لدىّ فى كل لحظة، وبطبيعة الحال كل شخص يحب أن يتحدث عن مشاركته فى المباريات، وكل لاعب يريد المشاركة بنسبة 100%، لكنى أحاول التمتع بكل لحظة، وأريد أن أساعد فريقى للحصول على كل الألقاب، وإذا كان ذلك ممكنًا أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف».