شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يستعد لمواصلة الزحف للمربع الذهبى أمام فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق تشيلسى الإنجليزى للفوز عندما يقابل فولهام، فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، فى بطولة الدورى الإنجليزى، ويسعى الفريق اللندنى للزحف نحو المربع الذهبى، حيث يحتل المركز السادس برصيد 53 نقطة، فيما يأمل فولهام فى النجاة من شبح الهبوط، بتحقيق المفاجأة والحصول على النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.

من ناحية أخرى، نجا تشيلسى من عقوبة الاتحاد الأوروبى، الموقعة عليه بسبب هتافات جماهيره العنصرية خلال مباراة مضيفه مول فيدى المجرى، فى دور المجموعات من الدورى الأوروبى، ديسمبر الماضى.

وذكرت صحيفة «تليجراف» أن تشيلسى كان سيُعاقب باللعب مباراة واحدة دون جماهيره أو بغلق جزء من المدرجات، لكن مسؤولى البلوز عقدوا اجتماعًا مع لجنة القيم والأخلاقيات بـ«يويفا»، وشرحوا لهم الموقف ليتم تفادى عقوبة الحرمان من الجماهير.

وشهدت المباراة هتافات من بعض مشجعى تشيلسى استهدفت برشلونة وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، أعقبتها أخرى معادية للسامية، فى التعادل (2-2) مع مول فيدى بالمجر، فى 13 ديسمبر، وأصدر تشيلسى بيانًا عقب المباراة أدان فيه بشدة أى شكل من أشكال الكراهية الدينية أو العرقية، وكان رئيس نادى تشيلسى بروس باك أكد أن النادى لن يهدأ ويعمل من أجل إقصاء جميع من يمارس العنصرية فى مدرجات البلوز.

فى شأن مختلف، أكد ماوريسيو سارى، مدرب البلوز، أن الخلاف مع حارس مرمى الفريق كيبا أريزابالاجا قد انتهى، لكنه فتح فى الوقت ذاته الباب أمام مشاركة الحارس الأرجنتينى ويلى كاباييرو، فى مباراة اليوم أمام فولهام، وذكر سارى خلال مؤتمر صحفى أنه سيحدد هوية الحارس المشارك أمام فولهام يوم المباراة، فى وقت أكدت فيه صحيفة «ذا صن» أن أغلبية أنصار الفريق يؤيدون مشاركة كاباييرو بنسبة 58% ممن شاركوا فى الاستفتاء الذى أجرته.

وكان كيبا قد رفض الخروج من الملعب لاستبداله فى اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام مانشستر سيتى مساء الأحد الماضى، فى نهائى كأس الرابطة، الأمر الذى أثار غضب سارى، وقام النادى اللندنى بخصم أسبوع واحد من راتب الحارس، ولم يشركه المدرب فى المباراة التالية أمام توتنهام، مساء الأربعاء الماضى فى الدورى.

وأضاف سارى: «كما قلت فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة توتنهام، موضوع كيبا مغلق، إنه حارس مرمانا الأساسى، لكننا سعداء جدا لحصول ويلى على فرصة المشاركة فى مباراة صعبة».

وأضاف: «سيكون كيبا على الدكة فى واحدة من المباراتين المقبلتين، لم أقرر بعد، بالطبع أريد أن أرى التمرينين المتبقيين لمراقبة كل لاعب، لعبنا يوم الأحد 120 دقيقة و95 أخرى يوم الأربعاء، جرينا بمعدل 15 كم يوم الأحد، و12 كم يوم الأربعاء، وسنضع ذلك فى عين الاعتبار». وواصل: «إذا لم يخض كيبا مباراة فولهام، فإنه سيشارك بالتأكيد أمام دينامو كييف فى ذهاب ثمن نهائى مسابقة الدورى الأوروبى مساء الخميس». من ناحية ثانية، أبدى سارى حزنه لإقالة مدرب فولهام كلاوديو رانييرى من منصبه، وقال: «أنا آسف فعلا. ولكن أعلم جيدا صفاته، لذا أعلم جيدا أننا سنراه قريبا على مقاعد التدريب».

وتابع: «عادة عندما يتم تبديل المدرب تحدث ردة فعل. لذا علينا أن نواجه ردة الفعل أيضاً، من الصعب جدا بالنسبة لنا التحضير للمباراة، لأننا لا نعرف أسلوب اللعب الجديد والأفكار الجديدة، إنها مباراة صعبة، كما أعتقد».

من جانبه، تحدث إيدين هازارد عن أزمة زميله الحارس كيبا أريازابالاجا، وقال: «كيبا يمتلك موهبة مميزة تجعله قادرا على الوصول لقائمة أفضل حراس المرمى فى العالم، هو شرح موقفه للنادى وللاعبين بالإضافة للمدرب ولكاباييرو أيضا، هو يعلم أنه أخطأ، وسنحاول تخطى هذا الأمر».

فيما كشف تقرير أن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم يحقق بشأن واقعة مخالفة جديدة ارتكبها نادى تشيلسى، ووفقًا لصحيفة «صن» فإن الاتحاد الإنجليزى فتح التحقيق فى الواقعة التى أثيرت قبل عدة أشهر، بشأن تعيين والد اللاعب أندرياس كرستينسن ككشاف فى النادى اللندنى، وأشارت الصحيفة إلى أن والد كرستينسن تم تعيينه فى تشيلسى خلال نفس يوم انضمام نجله إلى البلوز عام 2012 قادمًا من نادى بروندبى الدنماركى، وأوضحت أن والد كرستينسن لم يمارس عمله ككشاف الذى يتقاضى عليه راتبًا يبلغ 11.400 ألف إسترلينى فى الشهر، ولكنه يواصل العمل كمدرب لحراس المرمى فى نادى بروندبى.