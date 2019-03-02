شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن «قُبلة الحياة» أمام بترو أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند الخامسة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت لواندا، السادسة بتوقيت القاهرة، اختبارا غاية فى القوة والصعوبة عندما يحل ضيفا على نظيره بترو أتلتيكو، بطل أنجولا، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية، وذلك على أرض ملعب استاد 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

يدخل المارد الأبيض المباراة فى موقف لا يُحسد عليه بعد احتلاله المركز الأخير فى جدول المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط جمعهما من ثلاث مباريات استهلها بهزيمة مفاجئة أمام جورماهيا ثم تعادل مع نصر حسين داى وبترو أتلتيكو بنتيجة 1/1 فى القاهرة، فيما يحتل صاحب الأرض والجمهور المركز الثانى للمجموعة برصيد 4 نقاط.

تاريخيا دائما ما تشهد مواجهات الزمالك مع فرق أنجولا ندية وإثارة فى نتائج المباريات حيث سبق أن ألتقى الزمالك مع الأندية الأنجولية فى 7 مواجهات سابقة بدأها أمام أتلتيكو أفياكاو فى 2005 ثم إنتر كلوب فى 2008 وكابو سكورب 2014، وأخيرا بترو أتلتيكو 2019، وكان للزمالك نصيب الأسد من عدد مرات الفوز على الأندية الأنجولية 3 مرات والتعادل فى مثلها ولم يخسر سوى مباراة واحدة مما يعطى بشرى خير لجمهور الأبيض فى مباراة اليوم حيث لا يخسر عادة أمام فرق أنجولا، ويعد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق هو هداف المواجهات برصيد هدفين.

ويركز الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة كريستيان جروس، على تجهيز جميع اللاعبين والوصول إلى التشكيل الأمثل فى مباراة اليوم فى ظل غياب ثلاثة من العناصر الأساسية كهربا وطارق حامد ومحمود علاء، حيث استقر بشكل نهائى على الاعتماد على ثنائى الظهر محمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش وبجوارهما حمدى النقاز وعبدالله جمعة، فيما يتجه الجهاز لإمكانية الدفع ببهاء مجدى كظهير أيسر وأمامه جمعة كأحد الحلول لحل ثغرة الجانب الأيسر التى استغلها بطل أنجولا فى مباراة الذهاب بالقاهرة.

ووفقا للمران الأخير للفريق فإن جروس يفاضل بين حميد أحداد ومحمد السيد زيزو للدفع بأحدهما بدلا من كهربا، فيما سيلعب محمود عبدالعزيز زيزو بجوار فرجانى ساسى بدلا من طارق حامد الذى يغيب للإيقاف.

يأتى هذا فيما حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، على الاتصال بالجهاز الفنى والإدارى للاطمئنان على اللاعبين واستعدادات الفريق لمواجهة اليوم التى وصفها بالمصيرية والحاسمة فى مشوار الفريق بالبطولة، مطالبا اللاعبين بالتحلى بالعزيمة والإصرار والروح القتالية من أجل الفوز واقتناص النقاط الثلاث.

وأكد المشرف على الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، يجهز مفاجأة للاعبين فى حالة الفوز، مؤكدا أن اللاعبين مطالبون ببذل ما بوسعهم وأداء ما عليهم فى المباراة ثم ينتظرون التوفيق، مؤكدا أنه فى حالة الفوز اليوم فسوف ينجح الفريق فى تحقيق حلمه بالتأهل.

من جانبه، أكد أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق، أن الزمالك جاء إلى لواندا من أجل الفوز والعودة بالنقاط الثلاث التى ستمنح الفريق قبلة الحياة وتنعش أملنا فى المنافسة على التأهل لدور ربع النهائى، مؤكدا أن اللاعبين عازمون على استعادة الانتصارات وتعديل مسارهم فى المجموعة. وينتظر أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم: محمود عبدالرحيم جنش، وحمدى النقاز ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة وفرجانى ساسى ومحمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وأحمد زيزو «حميد أحداد» وخالد بوطيب.

فى المقابل، يرفع لاعبو بترو أتلتيكو شعار لا بديل عن الفوز، متسلحين بعاملى الأرض والجمهور، ويمنى مديرهم الفنى روبيرتو بيانكى نفسه بالفوز اليوم لحسم تأهله بنسبة كبيرة، ورغم التعادل فى القاهرة مع الأبيض إلا أن بيانكى شدد على صعوبة مواجهة الإياب وأن التعادل فى القاهرة لا يقلل إطلاقا من قوة وخطورة المارد الأبيض. وتابع: «مباراة اليوم ستكون مختلفة عن لقاء الذهاب لاختلاف الدوافع لدى الفريقين». وينتظر أن يعتمد بيانكى فى تشكيلة فريقه اليوم على ديلجادو موتا فى حراسة المرمى وديونيس جواو ودانيال كولوا وويلسون بينتو وكارنيرو دى جيسوس وأوجوستو كويبتو وإيدى أفونسو وهيرنيلسون فلاديمير ايستون وتياجو ليل وريكاردو جوب.

جروس: أمامنا مهمة انتحارية ولن نتنازل عن الفوز

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية - صورة أرشيفية

راهن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على قدرة فريقه على الفوز اليوم على بترو أتلتيكو بطل أنجولا وإنعاش آماله فى المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية لتحقيق حلم وهدف التأهل للدور ربع النهائى.

وأكد جروس، فى تصريحات خاصة، أن مباراة اليوم أمام بطل أنجولا صعبة لكنها لن تكون بنفس درجة الغموض فى مباراة الذهاب، لاسيما وأننا شاهدنا مباراة برج العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 الأحد الماضى ووقفنا على نقاط الضعف والقوة بالمنافس والتى سنسعى للتعامل معها اليوم بالشكل الأمثل.

وشدد على أنه طالب لاعبيه بالتركيز خلال الـ90 دقيقة وعدم فقدان الأمل والضغط على المنافس جيدا وتأمين خط دفاعنا بالشكل الأمثل وعدم تكرار الأخطاء والسلبيات التى حدثت فى المباريات السابقة، مؤكدا أن ما يشغله فى بداية المباراة هو عدم دخول مرمانا أى أهداف قبل أن نفكر فى خطف هدف فى مرمى المنافس، خصوصا أن وضعنا فى المجموعة لن يتحمل أى تعثر أو إخفاق فى مباراة اليوم لأننا فى مهمة انتحارية للفوز وتأهلنا سيكون بأيدينا ولن نفرط فيه.

وشدد جروس على أنه عندما تعاقد مع مرتضى منصور رئيس النادى على قيادة الزمالك كان يعى ويعلم جيدا أنه سيقود فريق بطولات وأحد أقطاب القارة السمراء وأنه قبل التحدى لثقته فى قدراته وقدرات اللاعبين ودعم مجلس الإدارة، مؤكدا أن تأزم موقف الفريق فى أول ثلاث جولات فى الكونفيدرالية بالهزيمة أمام جورماهيا والتعادل مع بطلى الجزائر وأنجولا لن يزيدنا إلا إصرارا على تعويض ما فاتنا والعودة من بعيد للمنافسة على التأهل.

وشدد المدير الفنى للأبيض على أن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين وسنخوضها باعتبارها مباراة كأس لا سبيل أمامنا فيها سوى الفوز، مؤكدا أن النقص العددى بصفوف الفريق وغياب ثلاثة من أهم وأبرز اللاعبين والعناصر الأساسية للتشكيل، طارق حامد ومحمود علاء وكهربا، لن يؤثر على أداء وتشكيل الفريق لأننا نمتلك البديل الجاهز وكلنا ثقة فى البدلاء لتعويض هذا النقص.

ووجه جروس شكره لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وللمشرف العام على الكرة أمير مرتضى، بسبب توفيرهم طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أنجولا لتفادى قطع الرحلة فى 16 ساعة طيران، مؤكدا أن الطائرة الخاصة ساعدته فى تجهيز اللاعبين وإراحتهم وتفادى تعرضهم للإجهاد. ووعد المدير الفنى الجماهير البيضاء بالفوز اليوم والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.