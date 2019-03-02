شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة فى الدورى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تنطلق - الأحد - 3 مواجهات فى الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الممتاز عندما يلاقى فى الرابعة عصرا فريق المصرى نظيره طلائع الجيش. فيما يسعى فريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف لتحقيق الفوز خلال مواجهته الصعبة امام الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار المدير الفنى. ويلتقى عند السابعة مساء فريقا إنبى ووادى دجلة فى لقاء تكسير عظام، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل الهروب من قاع المسابقة، حيث يحتل الفريق البترولى، المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ21 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز الخامس عشر بـ23 نقطة.

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