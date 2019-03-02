شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتى» يرفض رحيل صالح جمعة نهاية الموسم.. و«الشناوى» يعود لعرين الأهلى أمام بتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، رحيل صالح جمعة، لاعب الوسط، نهاية الموسم، بعدما تلقى جمعة عدداً من عروض الاحتراف من بعض الأندية العربية والأوروبية.

وعقد لاسارتى جلسة مع اللاعب، أبلغه خلالها تمسكه بوجوده ضمن الفريق، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه مقتنع تماما بقدراته الفنية والبدنية، وان عدم الدفع به فى المباريات منذ عودته للقلعة الحمراء، يعود فى المقام الأول، لعدم المجازفة بإشراكه فى المواجهات، قبل الوصول به لأعلى فورمة بدنية، فضلاً عن صعوبة الفترة الراهنة من تلاحم المباريات الإفريقية والمحلية، والتى تتطلب تثبيت التشكيل الافريقى والمحلى.

من ناحية أخرى، تماثل محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخراً وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباريات الدورى، وينتظر أن يشارك الشناوى مع الفريق أمام بتروجت، فى المباراة المقررة غداً على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الدورى.