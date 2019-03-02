شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لتأمين الصدارة أمام إيفرتون فى ديربى «الميرسيسايد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق ليفربول الإنجليزى ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الإنجليزى، على ملعب جوديسون بارك، معقل إيفرتون، والتى ستنطلق عند الساعة 6.15 مساء اليوم، الأحد.

يحتل ليفربول صدارة الدورى الإنجليزى برصيد 69 نقطة، فيما يأتى إيفرتون فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، وتعد هذه المباراة «ديربى» خاصاً بين الفريقين نظرا لكونهما جارين، ويطلق عليه ديربى الميرسيسايد، ويشتهر بأنه من أقوى الديربيات فى إنجلترا وأعنفها.

ويخوض ليفربول المواجهة ضد جاره الأزرق بعد فوز كاسح على ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة، هدأ من وقع تعادلاته الأربع فى آخر خمس مباريات، ما جعل سيتى على بعد نقطة وحيدة من الصدارة.

ويسعى محمد صلاح للعودة للتهديف مرة أخرى بعد غيابه طوال المباريات الماضية، خصوصا أمام الكبار سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا، وحتى خلال المباراة الماضية أمام واتفورد التى فاز فيها الفريق بخماسية لم يسجل صلاح خلالها، وابتعد صلاح عن صدارة هدافى البطولة، حيث يحتل المركز الثانى بعد أن كان متصدرا، برصيد 17 هدفا، خلف أجويرو صاحب المركز الأول برصيد 18 هدفا.

وعجز ليفربول عن هز الشباك فى مواجهتى مانشستر يونايتد فى الدورى وبايرن ميونيخ الألمانى فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، لكن لاعب وسطه الهولندى جورجينيو فينالدوم يؤكد أن فريقه لم يفقد الإيمان بقدرته على إسقاط خصومه رغم التكهنات حول رضوخه لضغوط الصراع على لقب أول فى الدورى منذ 1990. وأسكتت تشكيلة المدرب الألمانى يورجن كلوب المشككين بتحقيقها أكبر فوز خلال 12 شهرا، بثنائية لكل من السنغالى ساديو مانى والمدافع الهولندى العملاق فيرجيل فان دايك، وتابع فينالدوم: «لأكون عادلا، شعرت دوما بأننا سنعود إلى المسار. علينا التأكد من ذلك».

من جانبه، كشف يورجن كلوب سببا «غير متوقع» سيعزز حظوظ فريقه للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، حيث إن كلوب يرى أن ما سيعزز فرص الفوز بدرع البطولة هذا الموسم لا يتعلق بخط الهجوم، بل إن دفاع ليفربول سيكون «النقطة الفاصلة» فى فوز الفريق باللقب، حيث قال: «المدافعون فى الكرة المعاصرة أمر ضرورى». ووصف كلوب مباراة إيفرتون بالمباراة الكبيرة والمنتظرة، خصوصاً بالنسبة إلى الجار الأزرق حيث صرح قائلاً: «الديربى أمام إيفرتون كلنا نعلم أن هذه المباراة مهمة للغاية، هى تشبه نهائى كأس العالم بالنسبة لهم». فيما سخر ماركو سيلفا، المدير الفنى لإيفرتون، من احتفال ليفربول بالفوز عليهم فى الدور الأول من الدورى بعد الهدف الذى أتى فى اللحظات الأخيرة من المباراة. وقال سيلفا فى تصريحات لصحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «إنها مباراة مميزة بالنسبة للفريقين.. نفس الأمر بالنسبة للمدينة، وجماهيرنا وجماهيرهم، لم أر فارقا كبيرا بين الفريقين عندما خضت أول ديربى للمدينة فى ديسمبر الماضى، ما شعرت به هو أن المباراة كانت مميزة بالنسبة للفريقين».