نائب رئيس الأهلي داخل القلعة البيضاء (الزمالك)

ذهب العامري فاروق، نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى مقر نادي الزمالك.

وآتى حضور العامري، لمتابعة مباراة فريق السلة بالأهلي، أمام نظيرة الزمالك في إطار الجولة الـ11 من منافسات بطولة دوري السوبر للاعبين المحترفين.

ويرافق العامري فاروق، خلال مهمته في هذا اللقاء، رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لأحد من ممثلي مجلس إدارة الأهلي، إلى نادي الزمالك في ظل الشكاوى الأخيرة التي تقدم بها الأحمر، تجاه رئيس الأبيض مرتضى منصور مؤخرًا.

وعلم من مصادره، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك لم يتواجد في النادي أثناء دخول العامري إلى النادي.

ولم يستقبل مسئولو الزمالك، نائب رئيس الأهلي الذي حضر لمساندة فريقه، وكان في استقباله أحمد مرتضى، نجل رئيس الزمالك وعضو المجلس السابق، والذي كان متواجدًا لدعم فريق السلة.

وأضاف المصدر، أن الاستقبال لنائب رئيس الأهلي، لم يكن رسميًا لانشغال جميع أعضاء مجلس إدارة الأبيض، إذ أن إسماعيل يوسف وأحمد جلال إبراهيم، يتواجدان في أنجولا مع فريق الكرة.

ويستقر هاني زادة، خارج البلاد، كما لم يتواجد علاء مقلد وشريفة الفار، عضوا مجلس الإدارة في النادي وقت المباراة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تقدم بـ6 شكاوى ضد رئيس نادي الزمالك، إلى كلاً من مجلس النواب، ولجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة، ونظيرتها في اللجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، ورئيس الوزراء، بجانب المجلس الأعلى للإعلام.

ويشار أيضاً إلى أن فريق سلة الأهلي يدخل هذا اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب بطولة الدوري، في حين يأتي الزمالك رابعاً برصيد 14 نقطة.