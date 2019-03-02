ميلان "بيونتيك" يستعيد إنجازا غائبا منذ 5 سنوات

صعد ميلان إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على ضيفه ساسولو 1-0، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الكالتشيو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هذه أول مرة يصعد فيها ميلان للمركز الثالث في الدور الثاني من الكالتشيو، منذ الجولة الـ38 من موسم 2012/2013.

بينما أوضح موقع "سكواكا"، أن هذه المرة الأولى منذ 2014، التي ينجح فيها ميلان في تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية، دون استقبال أي هدف في مرماه.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، صاحب المركز الرابع، والذي سقط أمام مضيفه كالياري بهدف دون رد، أمس الجمعة.