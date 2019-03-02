بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الاسباني اون لايف



يحل نادي برشلونة ضيفًا على منافسه ريال مدريد، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم ، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني. وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 3. وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة. بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

وتحوم الشكوك حول قدرة المدافع سيرجيو راموس على المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الركبة، بعد اصطدامه بزميله البرازيلي كاسيميرو، خلال كلاسيكو الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كورة اون لايف بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

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