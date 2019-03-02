شكرا لقرائتكم خبر عن النهضة يتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للناشئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)@sami4086 توج فريق النهضة ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للناشئين بعد الفوز على السلام 38-70 في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة، واحتل النور المركز الثاني، فيما جاء الهلال ثالثاً. توج فريق النهضة ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للناشئين بعد الفوز على السلام 38-70 في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة، واحتل النور المركز الثاني، فيما جاء الهلال ثالثاً. وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فتحي القصاب الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق النهضة، والميداليات الفضية لنادي النور، والميداليات البرونزية لنادي الهلال. وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد واعضاء مجلس الإدارة التهنئة لنادي النهضة بمناسبة تحقيق البطولة.



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