تشكيل قمة اسبانيا.. ريال مدريد ضد برشلونة الليلة

أعلن كل من سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد وإرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للكلاسيكو الذى سيقام فى تمام العاشرة إلا ربع مساء، فى قمة الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الاسباني.

يأتي تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ريجليون

الوسط: كاسيميرو – كروس – مودريتش

الهجوم: فينسيوس – بنزيما – بيل

بينما تشكيل برشلونة :

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – ارثر ميلو

الهجوم: ميسي – سواريز – ديمبلي

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة والذي يحل ضيفاً على ريال سوسيداد غداً الاحد في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة مذلة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليودع المسابقة.

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