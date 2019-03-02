شكرا لقرائتكم رومارينيو يقود هجوم اتحاد جدة في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة البرازيلي رومارينيو ليقود هجوم الفريق في دوري أبطال آسيا، فيما ضم المدافع الأسترالي ماثيو يورمان إلى القائمة التي ستشارك في البطولة القارية. ووقعت اختيارات سييرا على البرازيلي رومارينيو والتشيلي فيلانويفا والأسترالي يورمان بالإضافة إلى العاجي سانوغو. وجاء ناصر الشمراني، المهاجم المنضم مؤخراً إلى صفوف الفريق، في القائمة إلى جانب عدد من الأسماء الشابة مثل عصام المولد وأمين بخاري ومهند الشنقيطي .

كانت هذه تفاصيل خبر رومارينيو يقود هجوم اتحاد جدة في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.