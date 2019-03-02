شكرا لقرائتكم هويسكا يتمسك بأمل البقاء ويصعق إشبيلية بهدف قاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق إشبيلية في فخ الخسارة أمام مضيفه هويسكا 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي هويسكا خوان بابلو أنور ولويس إيزيكيل أفيلا في الدقيقتين السابعة والثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد وسام بن يدر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.
وتوقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز السادس فيما رفع هويسكا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العشرين الأخير.
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