مبابي يتابع هوايته ويضع سان جرمان على مشارف اللقب

اسماء السيد - بثنائية من موهبته الصارخة كيليان مبابي، قلب باريس سان جرمان حامل اللقب تأخره أما مضيفه كاين الى فوز صعب 2-1، وابتعد بفارق 20 نقطة عن اقرب مطارديه ليل، السبت في المرحلة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبات اللقب السادس في ثمانية مواسم والثامن في تاريخ سان جرمان مسألة وقت نظرا للفارق الشاسع مع ليل.

وجاء فوز سان جرمان قبل أربعة ايام من إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، حيث اقترب من ربع النهائي بعد فوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 2-صفر.

وعجز كاين الباحث عن الهرب من منطقة الهبوط وصاحب المركز الثامن عشر، عن تحقيق فوزه الاول في تسع مباريات برغم افتتاحه التسجيل عبر التشادي كاسيمير نينغا في شباك الحارس ألفونس أريولا بعد تمريرة من المغربي فيصل فجر (56).

وبعد ثلاث دقائق، حصل سان جرمان على ركلة جزاء ترجمها مبابي (20 عاما) قوية، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الاخيرة من مسابقة قريبة (86)، رافعا رصيده الى 24 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وسيطر سان جرمان على المباراة من دون نجاعة كبيرة أو لمعان نجومه الغائب عنهم البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني بسبب الإصابة.

وأصاب لاعبو الفريق المملوك قطريا القائم والعارضة أربع مرات عبر لايفين كورزاوا، البرازيلي ماركينيوس والارجنتيني أنخل دي ماريا (مرتان).

وأراح الألماني توماس توخل قائد الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا، الإيطالي ماركو فيراتي، بريسنيل كيمبيمبي، الإسباني خوان برنات والألماني يوليان دراكسلر.

ويلعب ليل الثاني مع ضيفه ديجون وصيف القاع الأحد، وليون الثالث مع ضيفه تولوز الخامس عشر.

ملخص مباراة باريس سان جرمان وكاين: