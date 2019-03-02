مباشر لايف مباراة برشلونة وريال مدرريد اليوم السبت 2-3-2019 ضمن الدوري الأسباني – الليجا

يلاشوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، تنطلق اليوم مباراة نارية مرتقبة تجمع بين فريقين من أقوى فرق كرة القدم عالمياً مباراة ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وعبر موقعنا عرب فور نيوز سنقوم بتوفير رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2-3- 2019

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يسعى كل من الفريقين في لقاء اليوم بالنيل من الأخر، وخاصة فريق الريال والذي يسعى جاهداً من أجل تحقيق الفوز عقب الخسارة التي لحقت به في مباراة الذهاب بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق اليوم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام وفقاً للتوقيتات التالية:

في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 10:45 بتوقيت السعودية.

في تمام الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات.

في تمام الساعة7:45 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مجموعة قنوات بي إن سبورت HD1 HD3 HD8

مشاهدة كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة، يلتقي اليوم في صدام قوي فريق ريال مدريد مع نظيره برشلونة في مباراة نارية في الجولة ال26 من مباريات الليجا.

لايف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في لقاء خارج التوقعات مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قنوات beIN Sports.

يدفع اليوم المدير الفني لفريق الملكي سولاري ب كريم بنزيمة وجاريث بيل في قيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم ريال مدريد وبرشلونة، حيث يقدم الثنائي عرضاً متميزاً.

فيما سيعول المدير الفني لبرشلونة اليوم على كل من ميسي وديمبلي وسواريز للفوز في مباراة اليوم بق مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلوة يوتيوب YAlla Shoot Live.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يدخل كل من الفريقين لقاء اليوم بعد 4 ايام فقط من مباراة إياب كأس ملك أسبانيا والتي انتهت بفوز الكنتالوني ب 3أهداف نظيفة، وبذلك تأهل برشلونة للمباراة النهائية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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